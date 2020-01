Palermo, le lodi dell’ex Terlizzi: “Società seria, i rosanero avranno un gran futuro. Rinaudo? Ecco cosa penso”

Parola a Christian Terlizzi.

Il difensore, che ha militato tra le fila del Palermo dal 2003 al 2006, ha a cuore e segue con passione le sorti del club rosanero, rinato quest’estate dalle ceneri sotto la nuova guida del duo Mirri-Di Piazza. La squadra di mister Rosario Pergolizzi, attualmente, si trova in testa alla classifica del campionato di Serie D e procede la sua cavalcata verso il ritorno tra le grandi. Il classe ’79, attualmente svincolato, non ha dubbi in merito all’operato della società, che in pochi mesi è riuscita a donare nuovamente entusiasmo alla piazza, nonostante la compagine siciliana si trovi tra i dilettanti.

Attraverso un commento sotto un post riguardante le recenti dichiarazioni rilasciate da Leandro Rinaudo, pubblicato dalla redazione di Mediagol.it su Instagram, Christian Terlizzi ha elogiato la dirigenza rosanero e, in particolare, proprio il direttore del settore giovanile dei siciliani: “Oltre che un amico, anche una splendida persona. Leo è la persona giusta al momento giusto e sta lavorando insieme a una dirigenza che conosco da diversi anni, composta da persone serie. Il Palermo con loro avrà gran futuro”.

Rinaudo: “Con Zamparini vissuti anni straordinari, ma adesso c’è appartenenza. Io allenatore? Preferisco fare il dirigente”