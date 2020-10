Palermo, l’Avellino pensa già al match del ‘Barbera’: ecco la settimana tipo per preparare la trasferta

L’Avellino vince e convince.

A Milano, il direttore sportivo Di Somma e Giovanni D’Agostino, amministratore unico della IDC, vivranno un lunedì intenso per completare l’organico a disposizione di mister Braglia: alle 20.00, infatti, giù il sipario sulla finestra estiva di calciomercato, l’obiettivo della dirigenza campana è cogliere l’attimo per eventuali colpi last minute.

Serie C, Viterbese-Avellino: colpo dei lupi nel recupero, la decide il palermitano D’Angelo

Nel frattempo, in casa biancoverde, filtra molto ottimismo: la vittoria conquistata venerdì sera in casa della Viterbese – grazie ad una rete messa a segno dal palermitano Sonny D’Angelo al minuto 96 -, ha caricato il morale della truppa dell’ex centrocampista del Trapani, scrive l’odierna edizione de ‘Il Mattino’.

“Giornata di riposo ieri per i lupi, che tornano ad allenarsi con un programma da settimana tipo: seduta giornaliera da lunedì a venerdì, doppio allenamento mercoledì, rifinitura, conferenza stampa e partenza per la Sicilia nella giornata di sabato. Alla prima vera battaglia stagionale, i lupi ci arriveranno con gli stessi minuti di rodaggio nelle gambe rispetto ai rosanero: 90 di Coppa Italia e 90 di campionato, contro i 180 degli uomini di Boscaglia, che mercoledì saranno in campo contro la Ternana. Quello contro l’Avellino sarà l’esordio casalingo per i siciliani”, si legge.