Palermo, l’attacco sul banco degli imputati: la media gol è un problema, il mercato può essere d’aiuto

“Pochi e solo con i centravanti: i gol restano sempre un problema”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. A finire sul banco degli imputati, stavolta, è l’attacco. Il Palermo, infatti, ha realizzato soltanto 17 reti in sedici partite, e “nessuna delle squadre in lizza per i play-off ha una media peggiore”.

“Praticamente tutte hanno segnato più dei rosa, anche Vibonese e Virtus Francavilla che stanno dietro in classifica”, analizza il noto quotidiano. I numeri non sono certamente confortanti. Inoltre, il rendimento del Palermo, lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera”, è più che deludente: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, tre pareggi, contro Ternana, Catanzaro e Vibonese e una sola vittoria contro la Juve Stabia. Tuttavia, al rientro, i rosanero giocheranno 11 gare su 20 in trasferta.

Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti hanno messo a segno quasi la metà del bottino, ma le difficoltà a segnare sono più che evidenti. Il confronto con le altre squadre è prova certa. Dunque, dati e numeri “dovrebbero fare riflettere, specialmente con un mercato invernale alle porte, anche se da viale del Fante non filtra granché su possibili movimenti in entrate”, conclude il noto quotidiano.