Palermo, l’associazione ‘Amici Rosanero’ scende in campo contro il Coronavirus: raccolta fondi per l’Ospedale Cervello

Gli ‘Amici Rosanero’ scendono in campo contro il Coronavirus.

Mercoledì sera, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha annunciato misure più stringenti, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del Covid-19. Il nuovo decreto prevede disposizioni come la chiusura di attività e servizi non essenziali: stop anche a bar, pub e ristoranti, ma restano attivi oltre che i negozi di alimentari e le farmacie, idraulici, meccanici, benzinai, tabaccai ed edicole. I trasporti continueranno a funzionare. Industrie e fabbriche potranno lavorare ma dovranno garantire i criteri di sicurezza. Dunque, si potrà uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

Con lo scopo di aiutare e sostenere la sanità siciliana in questo delicato momento di emergenza sanitaria, l’Associazione che è entrata a far parte grazie all’azionariato popolare del capitale sociale dell’SSD Palermo, ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di beni necessari da destinare al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale “Vincenzo Cervello”.

“Siamo amici del Palermo e amiamo i colori rosanero ma prima di tutto siamo e vogliamo essere amici di Palermo, soprattutto in un momento così delicato anche per la nostra città. Ed è per questo motivo, accogliendo anche l’appello di tanti nostri soci, che in concomitanza con un momento così difficile abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi a favore di una delle eccellenze della nostra città. Il Cervello è stato da noi scelto, in quanto individuato presidio demandato alla cura dei casi Covid-19 per la città di Palermo. Chi vorrà partecipare alla raccolta fondi potrà farlo facendo un bonifico sul conto corrente accesso presso l’Istituto UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Palermo Ruggero Settimo (22199), intestato a “Associazione Amici Rosanero”, Codice IBAN: IT55Z0200804642000105757968. Nella causale del versamento dovrà essere inserita la dicitura “raccolta fondi ospedale Cervello”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione ‘Amici Rosanero’.