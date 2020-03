Palermo, il cuore d’oro di Accardi: il difensore partecipa alla raccolta fondi per l’Ospedale Civico

Il bel gesto di Andrea Accardi.

L’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento difficile. Gli ospedali di tutto il territorio, di giorno in giorno, lavorano senza sosta per individuare i casi di contagio e curare i malati. Per questa ragione, nei giorni scorsi, in diverse città sono state avviate delle raccolte fondi per dare supporto alle strutture dedite alla sanità. Tra queste, anche una per l’Ospedale Civico di Palermo. Tra coloro che hanno donato, c’è anche il difensore rosanero, che attraverso i social ha invitato tutti i suoi contatti a compiere il medesimo gesto.

