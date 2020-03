Palermo, l’arma in più di Pergolizzi: rosa extra-large, alla ripresa si può giocare due volte a settimana

“Quando riprenderà il campionato, se riprenderà, il Palermo potrà contare su una rosa larga come mai prima. Non solo in quantità, ma anche in qualità, visto l’arsenale offensivo a disposizione di Pergolizzi”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della formazione rosanero in vista della ripresa del campionato. In realtà non è ancora stata stabilità una data certa ma la sensazione è quella che i tornei verranno portati a termine, anche a rischio di dover giocare due volte a settimana fino ad inizio estate. Il Palermo potrà contare anche sull’intero organico a disposizione per riuscire a completare nel migliore dei modi la stagione.

“Il grande atteso è e resta chiaramente Santana, che prima della sospensione di tutte le attività al «Barbera» aveva ripreso ad allenarsi col pallone, seppur a parte. L’argentino non avrebbe avuto particolari speranze di rientrare per il finale del campionato, a seguito della rottura del tendine d’Achille rimediata ad inizio dicembre contro l’Acireale. Se la Serie D dovesse però decidere di far scivolare il calendario addirittura fino a luglio, l’argentino potrebbe avere una chance concreta di poter dare una mano ai suoi compagni per chiudere la cavalcata verso la Serie C”, si legge.

Oltre Santana ai box c’è anche Giammarco Corsino che in stagione non ha ancora giocato nemmeno un minuto. A prescindere dai rientri il tecnico rosanero ha l’abbondanza della scelta in tutti reparti, dalla difesa all’attacco: “Pergolizzi, che ha ruotato spesso i suoi uomini, avrà la possibilità di puntare su un gruppo di assoluta qualità, che tra due mesi potrebbe anche trovarsi in una condizione migliore rispetto all’ultima gara disputata. Un’arma in più per un rientro in campo che ancora però appare lontano”, conclude il quotidiano.