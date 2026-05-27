Terminata la stagione rosanero, il focus è adesso al prossimo anno. Nonostante un'annata che non è terminata con l'epilogo sperato, le forze sono già alla prossima stagione per poter conquistare la Serie A. Oltre ai calciatori già in rosa, chi sarà valutato in maniera attenta sono i rientranti dai prestiti. Chi sono i calciatori che rientreranno?

MATTEO BRUNORI

L'ex capitano rosanero ha lasciato la Sicilia a gennaio, per accasarsi alla Sampdoria. 3 gol e 3 assist lo score dell'attaccante, con 18 gare giocate e poco più di 1300 minuti di spazio. Il suo apporto è stato utile alla salvezza blucerchiata, arrivata con una giornata di anticipo. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

KRISTOFFER LUND

Il laterale statunitese ha disputato una buona stagione in massima serie tedesca, con il Colonia. Sono 33 le gare giocate, conditi da due assist. Il 2002, con ogni probabilità, non verrà riscattato, e tornerà alla base. Chissà che non possa rimanere parte integrante del progetto rosanero, dopo un anno di "stage" che l'ha certamente fatto crescere.

SALIM DIAKITÈ

Il centrale maliano ha salutato la squadra di Inzaghi a gennaio, giocando la seconda parte di annata alla Juve Stabia, con cui ha collezionato 12 presenze. Praticamente sempre titolare, tra stagione regolare e Play-off, dopo l'infortunio che lo ha fermato a febbraio. Il classe 2000 non dovrebbe più rientrare tra i piani dei rosanero, nonostante delle prestazioni positive in Campania.

SEBASTIANO DESPLANCHES

Il portiere italiano ha vissuto una stagione a due facce: prima l'ottimo campionato con il Pescara, salvando più volte il risultato e aiutando la sua squadra - nonostante i 48 gol subiti in 25 gare. Poi, da febbraio il secondo volto del campionato: infortunio alla coscia e stagione finita. L'ex Milan è ancora under, e potrebbe rappresentare una buona alternativa per il ruolo.

DIMITRIOS NIKOLAOU

Stagione terribile per il centrale greco. Dopo un inizio anno da titolarissimo, ha lentamente perso il posto scivolando nelle gerarchie degli allenatori passati da Bari, salvo riprendersi la titolarità a fine anno. Nonostante ciò, la retrocessione ha appiattito qualsiasi risvolto positivo. L'ex Spezia difficilmente rienterà nei piani dei rosanero.

STREDAIR APPUAH

Il francese ha disputato la sua seconda stagione in prestito, giocando 28 gare in terza divisione francese, condite da 4 gol e un assist. Il 2004 ha vissuto un anno in crescita, con segni evidenti di miglioramento nel finale di stagione. L'esterno verrà valutato da Inzaghi, nonostante una sua permanenza sembri difficile.

ALESSIO BUTTARO

Poco da dire sulla stagione del 2002: retrocessione in D con il Foggia e prestazioni poco incoraggianti. Tornerà alla base per essere rispedito in prestito - con ogni probabilità. Il suo contratto scadrà tra un anno.