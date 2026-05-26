Inizia a prendere forma la squadra che partirà per il ritiro del prossimo anno. I rosanero, tra i tanti calciatori che torneranno alla base, rivedranno con tutta probabilità Kristoffer Lund.

Il terzino statunitense, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, pur avendo offerto buone prestazioni, non verrà riscattato dal Colonia. Il 2002, che ha collezionato 33 presenze nella massima serie tedesca, farà con ogni probabilità ritorno al Palermo.

Da capire se Inzaghi deciderà se integrarlo nuovamente in rosa in vista della prossima stagione, dandogli un'altra chance. Il suo contratto scadrà nel 2028.