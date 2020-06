Palermo, l’altalena di Rizzo Pinna: il suo futuro sarà ancora in rosanero

Il mistero.

Il primo anno con la maglia del Palermo per Andrea Rizzo Pinna, giovane talento classe 2000 cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta non è stato certamente da incorniciare. Due presenze da subentrato in campionato e una partita da titolare in Coppa Italia di Serie D, gara nella quale è stato sostituito al termine del primo tempo. Il numero 10 rosanero non ha rispetto le aspettative, ma la sensazione è quella che la società di viale del Fante voglia ancora puntare su di lui.

Jolly di centrocampo, Rizzo Pinna, può ricoprire più ruoli in mediana, dal vertice basso al trequartista. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Palermo proverà a non gettare al vento l’investimento fatto la scorsa estate. Le incomprensioni con Pergolizzi non lo hanno di certo aiutato, ma con l’arrivo del nuovo tecnico (Caserta?) le gerarchie verranno azzerate e per Rizzo Pinna potrebbe essere una seconda chance.

