Palermo, l’allungo sul Savoia: rosa più forti delle difficoltà, ma adesso l’emergenza sta per terminare

“Un Palermo più forte dell’emergenza. Questo è quanto si è visto nelle ultime tre giornate di campionato, quelle che hanno tolto a Pergolizzi mezza squadra, un titolare alla volta, fino agli esperimenti «estremi» di domenica scorsa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale momento della squadra rosanero. La formazione di Pergolizzi è reduce da tre successi consecutivi ottenuti contro Roccella, Marina di Ragusa e FC Messina, nove punti che hanno permesso ai rosanero di portarsi, e mantenere, il vantaggio di cinque lunghezze dall’inseguitrice Savoia, compagine attrezzata ed unica effettiva rivale per la promozione in Serie C.

Gran parte del merito di questi risultati va dato al tecnico Pergolizzi che in uno stato di vera e propria emergenza è riuscito a fare di necessità virtù cambiando uomini e modulo in base ad avversario e calciatori a disposizione: “Alzi la mano chi, dopo il pareggio in casa del San Tommaso, si sarebbe aspettato il Palermo a +5 dalla seconda nel giro di tre giornate. Sarebbe stata necessaria parecchia fiducia nei confronti dei rosa, che in Irpinia hanno gettato all’aria due punti offrendo al Savoia una sorta di match ball per portarsi ad una sola lunghezza“, si legge.

Adesso, però, l’emergenza sta per giungere al termine. Vaccaro e Martinelli rientreranno domenica dalle rispettive squalifiche, Ricciardo è tornato a correre e Doda sta proseguendo il programma di recupero per tornare il più presto possibile a disposizione di Pergolizzi: “Per il Palermo, dunque, spunta qualche raggio di sole dopo la tempesta dell’ultimo mese. Una tempesta che però non ha negato a Pergolizzi di governare la propria nave, a dispetto del mare mosso. I rosa si sono mostrati più forti dell’emergenza e adesso, con i primi rientranti, puntano a mantenere invariata la propria rotta verso la Serie C“, conclude il quotidiano.