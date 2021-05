Palermo, la vita da bomber di Lucca: un gol ogni 122′ per l’attaccante rosanero

Il campionato di Lorenzo Lucca si è chiuso con numeri positivi.

L’attaccante del Palermo ha giocato la sua ultima gara in quel di Monopoli dove purtroppo si è fermato a causa di un infortunio che non gli ha permesso di giocare i playoff. Un gol ogni 122 minuti per il centravanti piemontese che si è piazzato secondo tra gli attaccanti del girone C che hanno realizzato almeno 10 gol, meglio di lui Marotta della Juve Stabia. In media, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, Lucca ha realizzato una rete ogni due partite partendo da quella doppietta nella sfida contro la Viterbese. Tra i rosanero però non vi è nessun altro calciatore che è andato in doppia cifra, infatti tra il centravanti e gli altri marcatori c’è un autentico solco. A seguire, infatti, vi sono Luperini e Valente che hanno segnato cinque reti in stagione dunque sono stati praticamente doppiati dal compagno di squadra. Un distacco «così netto nelle fila rosanero, non si vedeva dalla stagione 2011/12, quando tra il primo marcatore (Miccoli, 16 reti) e i secondi (Hernandez e Budan a quota 6) la distanza era di dieci gol prendendo in esame solo le gare di campionato».