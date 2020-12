Palermo, la Vibonese è una colonia rosanero: da Ambro a Plescia fino a Marson, al ‘Razza’ sarà un ritorno al passato

“C’è più Sicilia nella Vibonese che nel Palermo”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla prossima gara del Palermo: domenica pomeriggio, i rosanero, giocheranno in casa della Vibonese, per la gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Dopo aver sfoderato una reazione impetuosa, carattere, abnegazione ed amor proprio, ritrovando equilibri, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco e regolando senza indugi la pratica e organizzata Casertana, la compagine di Roberto Boscaglia cerca la seconda vittoria stagionale in trasferta, di fronte un avversario che vanta una “vera e propria colonia panormita”:da Plescia ad Ambro fino al marsalese Tumbarello, la Vibonese conta in lo stesso numero di palermitani degli avversari.

Quella di domenica, non sarà una sfida come tutte le altre specialmente per chi come Ambro, Plescia e Prezzabile, è nato e cresciuto nel capoluogo siciliano anche calcisticamente. Tra l’altro, il primo “è anche l’unico ad aver esordito in prima squadra, seppur in Serie D e con la società nata a seguito del fallimento dell’Us Città di Palermo, dove invece gli altri due hanno militato solamente nel settore giovanile”. La voglia di rivalsa, dunque, sarà tanta. Il match in programma allo Stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia, che si presenta come l’ennesimo crocevia di questo campionato, sarà una sorta di ritorno al passato.