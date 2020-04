Palermo, la storica corsa Champions: ricordi la sconfitta al 91′ con la Sampdoria?

Quindici anni fa.

Era esattamente il 16 aprile 2005 quando un Palermo neo promosso provava a lottare per un posto in Champions League. A otto gare dal termine del campionato i rosanero erano al sesto posto con 47 punti, con davanti Sampdoria (48) e Udinese (49). Una corsa a tre entusiasmante, ma interrotta per la squadra allenata da Guidolin sul campo del “Ferraris” di Genova.

Scontro diretto con la Sampdoria, sconfitta per 1-0 dei rosanero e tantissime polemiche, con il Palermo battuto al 91′ dai blucerchiati con calcio di rigore concesso dall’arbitro Rodomonti e dal guardalinee Copelli, ricorda l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Mani di Grosso su un tentativo di Flachi in sforbiciata a distanza davvero ravvicinata: “Un guardalinee così è da denunciare. Si tratta di istigazione alla violenza, andrebbe arrestato, per questo. Abbiamo subito un furto aggravato“, disse Rino Foschi, allora ds della società rosanero.

Alla fine della stagione il Palermo chiuse al sesto posto, qualificandosi in Coppa Uefa con un turno di anticipo grazie al pareggio a San Siro col Milan e la sconfitta contemporanea del Messina sul campo del Brescia. In Champions, invece, andò l’Udinese, ma per i rosanero restò per sempre l’amaro in bocca, soprattutto dopo le numerose polemiche…