Palermo, la società pensa a come vincere la Serie C: strategia e investimenti. Il piano del club rosanero

“Il piano A e il piano B. O per giocare col nome della categoria, si può anche definire piano C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando della strategia del club rosanero in attesa di conoscere la decisione di lega e federazione in merito ad un’eventuale ripresa del campionato. Una delle ipotesi è quella del ritorno in campo, ma che va perdendo il proprio vigore giorno dopo giorno, nonostante il Palermo abbia dato il proprio benestare a tornare a giocare rispettando tutti i protocolli.

La seconda possibilità è quella che non si torni a completare le restanti otto giornate di campionato, ma in questo caso: “Se la D non ripartirà, la promozione dei rosa, primi in classifica con 7 punti di vantaggio, sarà automatica. A prescindere dalla formula che verrà definita per formare i nuovi organici dei campionati. Il Palermo del resto con la Lega dilettanti ha avuto un comportamento ineccepibile pur essendo chiaro che la sua realtà gestionale fosse del tutto diversa“, si legge.

Palermo, rosa pronti a ripartire: tamponi, ritiro e allenamenti. I dettagli

Tanta è la curiosità attorno agli aspetti tecnici: allenatore, giocatori da prendere, quelli da far partire. Discorsi che al momento restano però prematuri, ma nonostante ciò la società pensa alla “costruzione di un organico che, con scelte oculate sia subito in grado di vincere un altro campionato. Sapendo che la C è molto più difficile della D, ma in attesa anche di capire con quali realtà la squadra si dovrà misurare“.

Mirri: “Stadio, centro sportivo e obiettivi futuri. Svelo tutti i progetti del Palermo”

A prescindere da come finirà la vicende il club di viale del Fante ha intenzione di investire i fondi necessari per riuscire a primeggiare anche in C: “Contratti più onerosi, anche dal punto di vista fiscale, qualche sforzo in più sul mercato, rapporti sempre più stretti con i settori giovanili dei club maggiori che possano indirizzare a Palermo, piazza ideale per la crescita delle promesse, talenti da svezzare“, conclude il quotidiano.