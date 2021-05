Palermo, la situazione in vista della Juve Stabia: terapie per Rauti ed Almici, Odjer..

“Ieri tamponi per la squadra, Odjer recupera“.

Titola così l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, puntando i riflettori sulla situazione infortunati in casa rosanero. Il rinvio del secondo turno dei playoff – in cui il Palermo sarà impegnato sull’ostico terreno di gioco della Juve Stabia– sta dando modo a Giacomo Filippi di preparare al meglio il match del Menti. Lo staff tecnico è al lavoro per trovare il giusto assetto che possa permettere agli interpreti rosanero di calarsi al meglio delle loro condizioni e attitudini nella gara che potrebbe valere un’intera stagione.

Ieri il coach originario di Partinico ha concesso alla squadra una giornata di riposo per “staccare la spina e rigenerarsi mentalmente”, si legge. L’unico compito a cui sono stati sottoposti Lucca e compagni è stato l’ormai rituale ciclo di tamponi, come da protocollo.

Gli infortunati hanno continuato a svolgere le proprie terapie, con l’obiettivo fermo dello staff di recuperare quanti più giocatori possibili in vista del secondo turno dei playoff del girone C di Serie C. In particolare, Odjer ha intensificato la mole di lavoro e potrebbe dunque, con ogni probabilità, essere a disposizione di Filippi per la gara contro la Juve Stabia. Ancora indietro, invece, Palazzi e Somma nel programma di recupero. Proseguono le terapie per il gioiello scuola Torino, Nicola Rauti, e per l’ex difensore del Verona, Alberto Almici.