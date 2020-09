Palermo, la Serie C sarà un tour de force: esordio a Teramo, prima in casa col Potenza. Catania, Trapani e Bari…

“Rosa, esordio a Teramo prima in casa col Potenza derby alla nona giornata”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i fari in casa Palermo, soffermandosi sul tour de force che attende i rosanero da domenica 27 settembre 2020 fino a domenica 25 aprile 2021, rispettivamente data di inizio e fine campionato di Serie C, sempre se la frattura fra la Lega Pro e l’Assocalciatori non porti realmente allo sciopero.La prima giornata, mister Boscaglia e i suoi uomini la disputeranno fuori casa“sarà il Teramo in Abruzzo a tenere a battesimo il Palermo all’esordio nella prima giornata del girone C della serie C”. Gare casalinghe, invece, per le altre due squadre siciliane, Catania e Trapani, che affronteranno rispettivamente Paganese e Casertana.

Per l’esordio tra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”, bisognerà aspettare il 4 ottobre “quando in città arriverà il Potenza, tre giorni prima del primo turno infrasettimanale che porterà Santana e compagni a Terni per sfidare la Ternana dell’ex Falletti”. Il tanto atteso e agognato derby contro il Catania sarà alla nona giornata, l’8 novembre e i rosanero lo giocheranno in casa. Il ritorno, invece, è in programma il 3 marzo. “A proposito di derby, Palermo e Trapani si troveranno il 22 novembre, dodicesima giornata di campionato, al Provinciale”. Alla 13esima Palermo-Monopoli, alla 14esima Foggia o Bisceglie, alla quindicesima sfida casalinga contro la Ternana, alla 16esima Vibonese-Palermo, alla 17esima grande match casalingo contro i Galletti “la sfida che potrebbe valere come scontro diretto promozione: Palermo-Bari si giocherà alla diciassettesima giornata, il 23 dicembre, con l’andata al “Barbera” e il ritorno il 14 aprile al San Nicola”, si chiude con Cavese-Palermo e infine Palermo-Virtus Francavilla. Un campionato intenso e ostico al tempo stesso, che assume i contorni di un vero e proprio tour de force.