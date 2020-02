Palermo, la Serie C passa dal “Barbera”: col Biancavilla caccia alla vittoria per proseguire la striscia positiva

“Casa dolce casa, anche se finora così dolce non lo è stata. Dovrà diventarlo per chiudere definitivamente i conti verso la promozione in Serie C, quella che il Palermo insegue soprattutto tra le mura amiche“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’andamento al “Barbera” della squadra rosanero. La formazione allenata da Rosario Pergolizzi nel girone di ritorno hanno inanellato in casa tre successi consecutivi, contro Marsala, Roccella e FC Messina. Il Palermo, però, in questo campionato è andato ancor meglio in trasferta dove ha totalizzato nove successi e due pari.

Adesso i rosanero vogliono costruire la promozione davanti ai propri tifosi. Undici gare al termine del campionato, di cui cinque da giocare al “Barbera” contro avversarie non certamente proibitive. Si parte domenica col Biancavilla, poi sarà il turno di Nola e Palmese. Infine toccherà a Giugliano, probabilmente unica squadra di livello da affrontare in casa, e Castrovillari, quando il Palermo potrebbe già aver chiuso i conti.

“Adesso è il momento di fare filotto anche tra le mura amiche, per arrivare alla trasferta di Torre Annunziata del prossimo 22 marzo al top della condizione, oltre che con un distacco quantomeno pari a quello attuale. Al «Barbera», dove il Palermo ha raccolto 28 punti in dodici gare (Giugliano e Savoia hanno fatto rispettivamente 31 e 30 punti in casa), è necessaria una scossa. Quella che può arrivare con la quarta vittoria interna consecutiva, da cercare domenica prossima contro il Biancavilla. La prima di una serie di sfide che può aprire ai rosa le porte della C“, conclude il quotidiano.