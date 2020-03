Palermo, la rosa vale quasi 3 milioni di euro: Martinelli e Crivello i pezzi pregiati. Ficarrotta, Lucca e Felici…

“Dodici giocatori fra svincolati, prestiti e altri che non rientravano più nei piani delle rispettive squadre. Ecco da dove è germogliato il nuovo Palermo che oggi guida la classifica del girone I della serie D“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dell’organico della formazione rosanero. Una squadra costruita nel giro di pochissimi giorni questa estate e che sta avendo un grandissimo rendimento in campionato con sette punti di vantaggio dalla seconda in classifica. I valori dei singoli, secondo Transfermarkt ammontano ad un totale di 2,78 milioni di euro.

Una rosa costituita da tutti giocatori svincolati o in prestito, eccezion fatta per Luca Ficarrotta, acquistato per 35 mila euro dal Marsala e che oggi vale circa 75 mila euro. Il giocatore che vale di più è Alessandro Martinelli (400 mila euro), visto anche il suo passato recente in B. Stesso discorso vale per Edoardo Lancini il cui valore arriva a 200 mila euro: “Tanti rosanero sono sopra quota 100 mila, da Roberto Crivello, stimato 300 mila euro, ad Alberto Pelagotti, valutato 250 mila euro, fino al capitano Mario Alberto Santana che nonostante l’infortunio tocca quota 100 mila euro“, si legge.

C’è anche chi ha incrementato il suo valore nel corso della stagione. E’ il caso di Giovanni Ricciardo, passato da 150 mila a 200 mila euro. Così come Doda da 25 mila a 125 mila; Kraja e Vaccaro da 50 mila a 75. A perdere valore sono stati, invece, i calciatori meno impiegati nel corso della stagione: “Raimondo Lucera, passato da 75 mila a 50 mila euro, Andrea rizzo Pinna, passato da 50 mila a 25 mila euro, e Andrea Accardi, sceso da 100 mila euro a 75 mila euro. Fra infortunio e panchina, prima dell’ultimo periodo in cui ha giocato più spesso, anche Ferdinando Sforzini ha visto calare il proprio rendimento da 75 a 50 mila euro“.

Questione a parte quella legata ai prestiti. I calciatori di proprietà di altre squadre, che hanno avuto un incremento del proprio valore sono stati Mattia Felici e Andrea Silipo che già valgono 50 mila euro ciascuno, ma anche Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 il vuoi valore ammonta a 125 mila euro.