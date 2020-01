Palermo, la rivincita di Langella: due gol e posto fisso. L’ex Bari può essere l’arma in più dei rosanero

“Nel Palermo che fatica a far segnare i propri attaccanti, Langella si è travestito da bomber in un centrocampo che va a rete come mai prima d’ora“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Christian Langella, centrocampista rosanero andato in gol nel ultime due gare disputate contro Marsala e San Tommaso. In entrambe le occasioni la rete del centrocampista è stata decisiva ai fini del risultato. “Un rendimento ben al di sopra della media, dopo un girone d’andata non proprio esaltante“.

L’ex centrocampista del Bari è in ottimo stato di forma ed il centrocampo, in un momento in cui l’attacco rosanero è in difficoltà, si sta rivalendo un ottima arma per il tecnico Rosario Pergolizzi. “La mediana rosanero ha realizzato nove reti in tutto il campionato e un terzo di queste è arrivata nelle prime due partite del girone di ritorno“.

Oltre a Langella, tra i centrocampisti, nel 2020 è andato in gol su calcio di rigore anche Juan Mauri. “Numeri di un reparto che, nel bel mezzo dell’emergenza, rimane l’unico in grado di fornire diverse alternative anche a partita in corso, sia tra gli over che tra gli under. Non è un caso che, in vista della prossima partita, il tecnico stia pensando di ‘imbottire’ ulteriormente il centrocampo. Aspettando magari qualche altro gol decisivo“, conclude il quotidiano.