Palermo, la rivincita di Brunori: da partente a punto fermo ritrovato

I suoi 5 gol complessivi in campionato rappresentano ancora un bottino inferiore rispetto ai suoi standard, ma il numero è destinato a crescere, anche grazie al feeling che potrebbe svilupparsi con Joel Pohjanpalo, il colpo da novanta del mercato di gennaio. Il tecnico, inoltre, sembra avergli trovato una nuova collocazione tattica: nel 3-4-2-1, il numero 9 ha agito da trequartista accanto a Valerio Verre, come visto nella sfida contro il Cosenza. In questo match, oltre a offrire una buona prestazione, ha conquistato e realizzato con freddezza un calcio di rigore, spiazzando Micai. Una piccola rivincita personale, dopo l’errore dal dischetto contro lo stesso portiere nella stagione 2022/23, che risultò decisivo per la vittoria della squadra allora allenata da William Viali.