Palermo, la rinascita delle giovanili: gli esordienti rosanero conquistano il “Torneo Costagaia”

Gli esordienti del Palermo (2008) hanno conquistato la 33a edizione del torneo Costagaia.

I ragazzi guidati da mister Diego Tutrone hanno superato con un netto 4-0 il Casteveltrano nella finale del torneo, un successo che non si verificava da quattro anni e ha inorgoglito l’intero settore giovanile rosanero. Di seguito il post con cui il club di Viale del Fante ha esaltato il risultato dei suoi piccoli campioni.

E intanto, con un bel 4-0 contro il Castelvetrano, il Palermo degli esordienti (2008) vince la 33º edizione del torneo internazionale Costagaia. Non succedeva da 4 anni e mai in 33 anni una squadra aveva chiuso l’intero torneo con zero gol subiti. Il sorriso dei nostri piccoli campioni, allenati da mister Diego Tutrone, è l’emblema di un settore giovanile rifondato da zero quest’anno, grazie all’instancabile lavoro dei direttori Rosario Argento e Leandro Rinaudo. Perché questo è il nido delle nostre aquile, che sanno già come imparare a volare in alto.