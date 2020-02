Palermo, la ricetta dell’ex ds Lupo: “Bel gioco? In D conta vincere. Buona base per la C, spero che Felici…”

Sette mesi intensi in cui si è fatto apprezzare da ambiente e addetti ai lavori per stile, coerenza e professionalità.

In seguito al brusco divorzio seguito alla lunga sosta invernale con l’allora patron rosanero, Maurizio Zamparini, l’ex ds del Palermo, Fabio Lupo, ha dovuto, suo malgrado, interrompere la sua esperienza in Sicilia e con essa accantonare l’obiettivo di contribuire a riportare in Serie A il club rosanero. Tuttavia, il legame affettivo con il capoluogo siciliano ed i tifosi del Palermo è rimasto solido e indissolubile, come si evince dalle dichiarazioni del dirigente abruzzese, oggi direttore sportivo del Venezia, ai microfoni di Mediagol.it.

“In Serie D conta solo vincere o le critiche sulla qualità del gioco espresso dalla formazione di Pergolizzi possono essere legittime? Il mio giudizio si basa su considerazioni di carattere generale dato che ho seguito il Palermo in una sola occasione (tra l’altro la vittoria larga per 4-1 contro la Cittanovese). È evidente che quando si dispone di un organico forte a volte la qualità del gioco espresso può essere inferiore a quella che ti aspetteresti. C’è da dire che le squadre quando giocano contro il Palermo tendono a chiudersi soprattutto in casa loro e in campi alle volte non proprio all’altezza. È difficile proporre bel gioco in Serie D per lo più con avversari che quando vedono le maglie rosanero danno l’anima perché si rendono conto di avere di fronte l’avversario più forte e di giocare la gara della vita. La cosa più importante è che il Palermo stia dominando questo campionato e che stia dando segnali di forza, l’organico è all’altezza degli obiettivi che si è prefissata la società. Un minimo di indulgenza sarebbe auspicabile. La rosa del Palermo è formata da diversi calciatori che hanno giocato in categorie superiori e addirittura in Serie B, una piacevole sorpresa è stata senza dubbio l’esplosione di Felici che a dirla tutto conoscevo poco. Un giovane che sta mostrando intraprendenza e personalità e sarebbe bello se la società riuscisse a riconfermarlo. Parliamo comunque di un organico pronto per affrontare la categoria superiore, poi starà alla dirigenza rinforzarlo ancor di più e renderlo funzionale ad un campionato di vertice anche in Serie C”.