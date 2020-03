Palermo, la promozione in Serie C può arrivare a giugno: la LND vuole terminare regolarmente la stagione

Le sorti della Serie D, e di conseguenza del Palermo, sono rinviate al 23 marzo

La nuova riunione del Consiglio federale, come si legge tra le pagine dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, si svolgerà tra dodici giorni a Roma. In quella data i rappresentanti delle leghe discuteranno le sorti dei diversi campionati in relazione all’emergenza Coronavirus. Le decisioni più importanti riguardano la Serie A. Per le serie dilettantistiche, infatti, si ha una maggiore flessibilità temporale, dato che non si hanno costrizioni poste dall’imminente inizio degli Europei.

“L’intenzione di fondo — si legge sul noto quotidiano — è quella di attendere la fine dell’emergenza Coronavirus, o quantomeno un miglioramento rispetto alla situazione attuale, per poi riprendere il campionato di quarta serie con le restanti otto giornate. Un modo per far sì che il campo rimanga l’unico giudice di promozioni e retrocessioni, senza prendere in considerazione ipotesi che finora non sono mai state previste dalle norme federali. (…) La Lnd avrebbe dato la propria disponibilità a giocare anche a giugno inoltrato. Non avendo problemi relativi a possibili convocazioni da parte della nazionale, i club di Serie D potrebbero ritrovarsi in campo anche in estate, per portare a termine la stagione senza saltare alcuna partita. L’ipotesi di un campionato ‘tronco’, dunque, per il momento non è contemplata, o meglio, si preferisce non prenderla in considerazione”.

Il Palermo, ad ogni modo, dovrà tenere conto delle scadenze poste dalla Lega Pro in merito all’iscrizione in Serie C. Il presidente Ghirelli, a tal proposito, si è detto disposto a fare slittare la data al 30 giugno. Il mese di giugno, dunque, nel caso in cui l’emergenza Coronavirus dia la possibilità allo sport di riprendere regolarmente le sue attività, sarà quello dei verdetti. Verdetti che ci si augura possano essere totalmente decretati sul campo.

