Palermo, la promozione in C non è in discussione: Serie D, ripartenza sempre più lontana. La situazione

“Tutto ancora sospeso. Ma il ritorno in campo per il Palermo è sempre più lontano“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica, facendo il punto sull’attuale situazione del campionato di Serie D e soffermandosi in maniera particolare sul Palermo. I campionati sono ancora fermi e da parte di federazione e governo non sono arrivate notizie ufficiali su una data per un’eventuale ripresa. Se sulla Serie A si fa un ragionamento a parte, scendendo verso le categorie più basse il ritorno in campo sembra esser alquanto improbabile.

“A parte il rispetto delle linee guida, però, si fa strada la consapevolezza dell’impossibilità di tornare a giocare. E molto potrà essere più chiaro in occasione del consiglio federale che si terrà venerdì 8 maggio. Non è tanto un problema di normativa quello che blocca il pallone, visto che era già pronta una delibera per posticipare dal 30 giugno al 2 agosto il termine della stagione con effetto anche sulle scadenze dei contratti dei calciatori, quanto proprio l’aspetto sanitario e organizzativo“, si legge.

In Serie D diversi club hanno già ribadito a più riprese di non avere mezzi economici e strutture per rispettare i protocolli sanitari per far sì che si riprenda a giocare. Discorso diverso per il Palermo che ha tutto per riuscire a tornare in campo seguendo al minimo dettaglio le linee guida che verrano imposte: “Quello che non sembra in discussione per il Palermo è la promozione. La decisione sarà presa dal consiglio federale, ma si tratterà solamente di trovare un meccanismo che possa premiare le prime della classe nei campionati che non si concluderanno sul campo visto che si sono giocate almeno un terzo delle partite in programma“, conclude il quotidiano.