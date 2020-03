Palermo, la promessa di Pelagotti: “Serie C? Tifosi, vi svelo cosa faccio in caso di promozione”

“Isolati, ma non troppo. Che i giocatori del Palermo abbiano approfittato di questo periodo «casalingo» per interagire di più con i tifosi è ormai evidente”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’. E in effetti, per superare la noia di questo isolamento forzato, dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha messo in ginocchio il mondo intero, i rosanero – circondati dall’affetto della calorosa Palermo -, tra donazioni e messaggi di vicinanza sui social hanno deciso di unirsi ai tanti appelli lanciati per combattere la battaglia più importante del momento, ma soprattutto attraverso dirette ‘Instagram’ e post varie stanno intensificando sempre di più il rapporto con la tifoseria, avanzando loro ‘speciali’ promesse in caso di promozione in Serie C, unico e solo obiettivo stagionale della squadra di mister Rosario Pergolizzi.

“[…] Pelagotti e Sforzini hanno messo in piedi un vero e proprio show su Instagram per rispondere alle domande dei loro follower. Una serata interamente dedicata al rapporto con i palermitani e non solo, mentre il bomber attendeva la cena a domicilio («Una umile pizza») e il portiere chiamava a raccolta gli altri compagni di squadra collegati sul noto social net- work. I due, hanno risposto alle domande sulla loro vita in Sicilia, specialmente su quello che più li ha colpiti. Per quanto riguarda i monumenti, Pelagotti non ha dubbi: «A me è piaciuto tantissimo il Teatro Massimo», stessa opzione scelta dal centravanti, che però non si sbilancia: «Palermo è bellissima, piena di storia». Pareri discordanti, invece, in Leader. Alberto Pelagotti anima il gruppo anche sui social tema culinario. L’estremo difensore ci va giù pesante con le stigghiola, mentre Sforzini rilancia: «Tutta la vita pane e panelle». Alla conversazione, tra i commenti, si sono uniti anche gli altri compagni di squadra, compresi i meno social del gruppo. Come Mauri, che ha suscitato stupore in Pelagotti per la sua sola presenza su Instagram: «Da quando siamo in quarantena non abbiamo sue noti- zie, non sappiamo se è vivo o se l’hanno rapito…»”.

“Anche Ricciardo si sente poco, «ma starà a casa come tutti – ribatte Sforzini – dove vuoi che stia? Siamo tutti in un chilometro e non possiamo neanche vederci». Nonostante tutto, però, ci si allena come sempre: «Ho rivisto qualche spezzone di partita – ammette Pelagotti – qualcosa da limare sulle palle inattive, ma gli allenamenti casalinghi sono un po’ più spensierati. Non è come stare in campo, dobbiamo riprendere il prima possibile, ma giustamente non ci è ancora per- messo. […] Pelagotti ha inoltre invitato tutti a fare beneficenza: «Ne approfitto per fare anche pubblicità, perché sto partecipando ad una raccolta fondi dedicata ai due ragazzi della Juventus morti qualche anno fa a Vinovo. Tutte le domeniche allo stadio ci saranno delle cassette dove fare una donazione». Un gesto nobile, in una serata condita dalle battute rivolte agli under del gruppo e alle promesse in caso di promozione. «Mi faccio biondo», ha ammesso il portiere, mentre Sforzini preferisce non pensarci: «Prima bisogna raggiungere l’obiettivo. I capelli però non li tocco»”, si legge.