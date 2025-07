Palermo, la nuova stagione è alle porte: le certezze da cui ripartire

Il Palermo, in questo fine settimana, partirà per la Valle d’Aosta, precisamente nelle località di Châtillon e Saint-Vincent, dove i calciatori rosanero sosterranno sedute di allenamento e amichevoli fino al 1° agosto. La società siciliana è desiderosa di voltare pagina dopo una stagione deludente, conclusa con l’ottavo posto in classifica e l’eliminazione ai playoff. Un nuovo inizio che, con ogni probabilità, passerà dalle certezze già presenti in rosa: tra queste, spiccano i nomi di Magnani, Gomes, Pohjanpalo e Brunori.