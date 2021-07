Azionariato, Palermo FBC 1900 Supporters Trust: “Presenteremo proposta ufficiale”

Palermo FBC 1900 Supporters Trust ha espresso la volontà di creare un progetto mirato ad ampliare la partecipazione nelle quote societarie del Palermo

Siamo pronti a svolgere il nostro ruolo, se la società vorrà fare la sua parte fondamentale. Al momento, però, l’unica risposta ricevuta dal presidente è la richiesta di formalizzare una proposta – già ripetuta in modo chiaro e deciso nel corso dell’incontro – che venga sottoposta a un vaglio non suo. Ribadiamo la nostra posizione: non è neanche pensabile delegare un socio di estrema minoranza, seppur riconosciuto e rispettato, per una operazione che potrà configurarne uno di maggioranza, costituito dall’unità di tutti i veri tifosi fedeli (Supporters Trust) ai nostri colori rosanero. Così come non è pensabile sottoporsi al vaglio di chi non vuole, di chi non ci credeva allora, come non ci crede adesso. Il presupposto su cui poter costruire è l’apertura di una collaborazione verso un soggetto che sia dei tifosi attivi e partecipativi, su cui trovare unica identità.