Palermo, la moglie di Odjer chiarisce: “Non sono Wanda Nara, è stato un malinteso. Ecco la verità”

“Odjer fa marcia indietro: correrà per il Palermo”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta gli occhi sulla trattativa tormentata, per certi aspetti controversa, che ha portato il centrocampista ex Trapani ad accettare la proposta della dirigenza rosanero: dubbi e continui ripensamenti, oltre alle ambizioni professionali e alle perplessità al cospetto della categoria nonostante tradizione e bacino d’utenza di una piazza come Palermo, hanno alimentato la volubilità del ragazzo e creato continui ribaltamenti di fronte, mettendo a serio rischio il buon esito dell’affare. Una storia tanto misteriosa quanto elaborata dove è stata tirata in ballo anche la consorte del calciatore che ha fatto chiarezza sull’accaduto: “Questa è una grande bufala, dispiace che sia trapelato tutto questo, che sia io a comandare in famiglia, anche perché nella vita mi occupo di altre cose. Di sicuro non del lavoro di mio marito, per questo c’è un agente. Ho un’attività commerciale in costiera amalfitana, io sono campana. Mi hanno fatto passare per la Wanda Nara della situazione, ma non c’entro niente con questo mondo, con tutto il rispetto per Wanda”.

Calciomercato Palermo, Odjer è arrivato in città: dubbi, misteri e la procura contesa. Ecco la verità

“Più che un dietrofront c’è stato un ritardo dovuto all’organizzazione perché abbiamo un bambino piccolo e ci siamo dovuti organizzare – ha proseguito Antonia Sardone, moglie del neo rosanero Moses Odjer -. Noi siamo stati a Trapani, conosciamo la Sicilia, siamo stati benissimo, abbiamo fatto grandi amicizie, io amo questa regione. Palermo, poi, è bellissima, l’abbiamo visitata tante volte ci siamo stati anche in vacanza”.

Lusingati dalla proposta del nuovo Palermo targato Hera Hora: “Posso assicurare che Moses non si è assolutamente tirato indietro e la categoria non c’entra niente. Mio marito ha giocato a Palermo da avversario è ed è rimasto affascinato dallo stadio. Ma poi stiamo parlando di una grande squadra – ha sottolineato Lady Odjer -. La società ha un bel progetto e Moses è molto intrigato da questa sfida e il fatto che giocherà per la prima volta in Serie C è uno stimolo ulteriore, inoltre conosce bene Boscaglia per averlo affrontato diverse volte ed è felice di poter la vorare con lui”, si legge tra le righe del noto quotidiano.