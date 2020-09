Calciomercato Palermo, Odjer è arrivato in città: dubbi, misteri e la procura contesa. Ecco la verità

Un vero e proprio rompicapo.

Una trattativa tormentata, per certi verti controversa, che presenta diversi contorni spinosi ancora tutti da decifrare. I tentennamenti e i dubbi di Moses Odjer al cospetto della proposta del Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, i suoi continui ripensamenti e le complicazioni annesse di un’operazione che pareva fluida, lineare e serenamente in dirittura d’arrivo. Ragioni di matrice familiare, ambizioni professionali, perplessità al cospetto della categoria nonostante tradizione e bacino d’utenza di una piazza come Palermo. Tutti elementi che hanno alimentato la volubilità del ragazzo e creato continui ribaltamenti di fronte mettendo a serio rischio il buon esito dell’affare. A fare da sfondo alla già complessa vicenda c’è una sorta di contesa sulla titolarità del mandato di procura del calciatore.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Luigi Sorrentino, agente Fifa che avrebbe introdotto il classe 1996 nel calcio italiano portandolo in Europa dall’Africa, avrebbe ricevuto una chiamata dal ragazzo esattamente venerdì scorso. Una conversazione in cui il calciatore avrebbe manifestato il desiderio di ricostituire il rapporto professionale interrotto lo scorso gennaio, riaffidando quindi allo stesso Sorrentino l’incarico di tutelare i suoi interessi. Volontà espressa informalmente nel corso della conversazione che poi sarebbe ratificata lo scorso 15 settembre con la firma ufficiale dello stesso centrocampista. Da lì la trattativa con il Palermo imbastita e condotta dallo stesso Sorrentino con l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola che vi abbiamo raccontato nel dettaglio, l’intesa di massima e l’accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale, il clamoroso ripensamento quando tutto sul piano logistico e burocratico era stato predisposto per l’arrivo del calciatore ex Salernitana nel capoluogo siciliano.

L’insofferenza di Sorrentino rispetto all’ennesimo tentennamento che ha portato l’agente del calciatore a contemplare l’ipotesi di una rottura repentina con relativa rinuncia alla procura del classe 1996. Quindi l’ennesimo colpo di scena, con Odjer che atterra questa sera nel capoluogo siciliano al culmine di un’operazione definita dall’agenzia Exellence Sport tra i cui assistiti ufficiali figura anche il profilo di Moses Odjer. Un centrocampista, due procuratori e tanti dubbi inframezzati da due sole certezze. La prima è che Moses Odjer è atterrato stasera in Sicilia e salvo improbabili colpi di scena sarà un nuovo calciatore del Palermo, l’altra è che Luigi Sorrentino depositerà domani il mandato ufficiale firmatogli dal calciatore martedì scorso e tutelerà la sua immagine e i suoi diritti nelle sedi più opportune.