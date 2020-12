Palermo, la mediana non convince: Boscaglia mischia le carte, ma il valzer non paga

“Boscaglia mischia le carte, ma la mediana continua a non convincere”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. A finire sul banco degli imputati, stavolta, è il centrocampo, che non è ancora riuscito a trovare una propria identità. Nonostante la fila di risultati soddisfacenti, il Palermo, infatti, si è spesso trovato “in balia degli avversari”.

Continui cambiamenti e pedine fuori posto, ma la mediana, qualsiasi siano gli interpreti scelti dal tecnico rosanero, non riesce ad assicurare una copertura adeguata, a risentirne è la difesa, che nelle ultime due gare ha subito cinque gol. Finora, “il Palermo ha provato praticamente tutte le accoppiate possibili e quella su cui il tecnico sta facendo maggiore affidamento, stando a quanto visto nelle ultime gare, non riesce a fare il salto di qualità. Con Odjer e Broh in campo contemporaneamente, i rosanero hanno realizzato 4 reti, subendone però 6”. È chiaro, dunque, che i rosanero per tentare questa difficile risalita, debba prima trovare una propria identità di squadra, partendo soprattutto dal centrocampo, perchè il valzer delle ultime settimane continua a non pagare.