Palermo, la marcia torna ad essere da record: rosanero in vetta a tutte le classifiche. Il confronto con Bari e Parma…

“La risposta data venerdì scorso da Pergolizzi alla domanda «cosa manca al Palermo?» è ancora valida. Mancano solo i due punti persi col San Tommaso, altrimenti si parlerebbe della stessa squadra che macinò record su record nel girone d’andata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’andamento della squadra rosanero in campionato. Nel girone di ritorno il Palermo ha conquistato cinque successi ed un pareggio, un cammino pressoché identico a quello di inizio campionato. Il momento delicato sembra ormai esser alle spalle, con il distacco col Savoia che è anche diventato di sette punti, dopo che i campani qualche settimana fa hanno avuto l’occasione di portarsi a -1.

“I 57 punti raccolti finora sono un’assicurazione sulla vita, in un campionato che non vedeva una squadra raggiungere questo livello al 23° turno da sei anni. Nel Girone I, almeno, fare di meglio nell’ultimo decennio è stato impossibile. Il Palermo meglio del Bari di un anno fa (55), meglio dell’Ebolitana (52) promossa con 89 punti, meglio della Sicula Leonzio (49) delle quindici vittorie consecutive“, si legge.

L’unica squadra che è riuscita fare meglio è stata il Parma nella stagione 2015/16, con un totale di 59 punti dopo 23 giornate, frutto di diciotto vittorie e cinque pareggi. Gli emiliani addirittura conclusero il campionato imbattuti venendo promossi in Serie C con largo anticipo. Stesso obiettivo che ha in mente fin dalla prima giornata anche la formazione di Pergolizzi: “Neanche chi ancora è imbattuto (come la Turris nel Girone G, ferma a quota 55) e neanche chi ha giocato persino più partite del Palermo, in gironi con più squadre”.

“In una classifica complessiva del campionato di quarta serie, i rosa guarderebbero tutti dall’alto verso il basso, con quei 57 punti che nel Girone I, a questo punto della stagione, hanno avuto sempre una sola conseguenza: la promozione in Serie C. Un obiettivo che il Palermo non ha mai tolto dal proprio mirino, ma che adesso sta provando nuovamente a raggiungere a tempo di record“, conclude il quotidiano.

