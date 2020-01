Palermo, la legge dell’1-0: il “golletto” da trasferta. I rosanero formato compettezza e solidità

“Il «golletto», come lo chiama anche Pergolizzi, si rivela ancora una volta un grande amico del Palermo. Quella di domenica è stata infatti l’ottava vittoria per 1-0 in campionato dei rosa, addirittura la sesta in trasferta, dove le statistiche parlano chiaro”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando i numeri e le statistiche dei rosanero in questo campionato di Serie D. La formazione di Pergolizzi ha vinto otto gare sulle dieci disputate in trasferta e lo ha fatto realizzando 11 reti in totale. Una media di poco più di un gol a gara. Lontano dal “Barbera” a Felici e compagni è sempre bastato il “golletto“, con la difesa rosanero che ha poi fatto il resto. Solo col San Tommaso la “Legge dell’1-0” non si è realizzata, visto che i campani nei minuti finali hanno trovato il pareggio.

Le gare con Marsala, Fc Messina, Nola, Giugliano, Castrovillari e Marina di Ragusa sono tutte state vinte dai rosanero per 1-0, sei gol realizzati e 18 punti in più in classifica: “Tra le mura amiche, invece, la legge dell’1-0 è stata applicata solamente dopo aver chiuso la striscia positiva di dieci vittorie consecutive. Prima con l’Acr Messina, poi nella penultima giornata di campionato contro il Roccella“.

Il cammino verso la promozione in C il Palermo lo sta costruendo sulle vittorie con il minino scarto. Non solo vittorie per 1-0, ma anche ottenuto successi per 3-2 (alla seconda giornata contro il San Tommaso) e per 2-1 (entrambi in rimonta, a Biancavilla e in casa contro il Licata). I rosanero fanno della solidità e la compattezza il loro più grande punto di forza…