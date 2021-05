Palermo, la Juve Stabia al “Menti” è vulnerabile: i numeri delle “Vespe”

“Sbancare il <<Menti>>? Si può fare“.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, focalizzando l’attenzione sulle sconfitte rimediate dalla Juve Stabia tra le mura amiche nel corso di questa stagione. Lo stesso Palermo ha già espugnato lo stadio di Castellammare di Stabia, trovando lì la prima vittoria stagionale dell’allora formazione guidata da Roberto Boscaglia.

“I numeri dicono che nessuna tra le squadre rimaste in corsa per i play-off ha subito più sconfitte in casa rispetto agli stabiesi“, si legge sul noto quotidiano. Sono sette le volte, infatti, in cui la Juve Stabia ha visto espugnato il proprio campo al cospetto di squadre quali Monopoli, Ternana, Casertana, Avellino, Bari e Catanzaro. Tolta la prima formazione guidata da Giuseppe Scienza dunque, le Vespe hanno duramente subito i colpi di tutte squadre che sono riuscite a staccare il pass play off se non addirittura ad essere promosse in Serie B.

Tre le compagini che si erano qualificate agli spareggi, solamente la Casertana aveva fatto peggio tra le mura amiche con nove sconfitte rimediate da Castaldo e compagni. La differenza con il Palermo di Giacomo Filippi è flebile ma tangibile: i rosa hanno perso cinque match allo stadio Renzo Barbera al cospetto dei sette della Juve Stabia.