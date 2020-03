Palermo, la difesa e le trasferte: si riprende con Corigliano e Savoia. I numeri dei rosa lontano dal “Barbera”

Prossimi impegni.

La Lega Nazionale Dilettanti e al FIGC decideranno nelle prossime quarantotto ore come si muoveranno per far proseguire o meno i campionati di calcio. Tutte le società sono in attesa di conoscere quali saranno i loro prossimi impegni e per questo continuano a lavorare, cercando di non perdere il ritmo. E’ quello che sta facendo il Palermo che al suo ritorno in campo, con tutta probabilità, dovrà affrontare due trasferte.

A prescindere da quale sarà la scelta finale, due le opzioni che al momento sarebbero al vaglio, i rosanero affronteranno due trasferte consecutive: Corigliano e Savoia. Due sfide che avranno un peso non indifferente, soprattutto la seconda, per la corsa alla promozione in Serie C. I rosanero hanno sette punti di vantaggio sui campani, ma bisogna evitare passi falsi per non complicarsi il cammino verso i professionisti.

Lontano dal “Barbera” il Palermo non sta avendo lo stesso passo avuto nel girone di andata, sia a livello di punti che di reti subite. Per quanto riguarda i gol incassati nelle ultime due sfide esterne i rosanero hanno subito quattro reti: due dalla Cittanovese e due dal Licata. Un campanello d’allarme, visto che prima della trasferta di Cittanova la squadra di Pergolizzi aveva subito solo due reti.

Il trend si è invertito ed adesso la retroguardia rosanero è diventata un bunker tra le mura amiche, dove nel 2020 ha subito una sola rete, alla prima giornata del girone di ritorno contro il Marsala, poi solo clean sheet per Pelagotti che non incassa gol al “Barbera” da 399 minuti. Pergolizzi sta lavorando in questi giorni per cercare la migliore soluzione per tornare ad esser solidi anche in trasferta. Tutti i difensori sono a disposizione, il tecnico rosanero adesso ha l’imbarazzo della scelta…