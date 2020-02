Palermo, la cooperativa del gol: cinque nuovi marcatori nel 2020

“Sei partite, cinque marcatori alla prima rete stagionale. Il Palermo si conferma la principale cooperativa del gol di questo campionato, ma soprattutto ha iniziato il 2020 continuando a mandare a rete giocatori che fino ad allora non erano mai andati a segno“.

Il girone di ritorno dei rosanero si è aperto con cinque vittorie su sei gare. Un cammino che ha permesso alla squadra allenata da Rosario Pergolizzi di portarsi a +7 sull’inseguitrice Savoia e ritrovare le certezze che sembravano esser state smarrite nella seconda parte del girone di andata. Oltre ai risultati, il Palermo ha anche rafforzato un’altra statistica, quella dei calciatori andati in gol.

Nel girone di ritorno sono cinque i nuovo marcatori. A parte Sforzini, tutti i gol realizzati nel 2020 sono stati siglati da calciatori che nel girone d’andata non avevano trovato la via della rete. L’ultimo ad aggiungersi a questa particolare lista è stato il difensore Manuel Peretti, autore di una rete contro la Cittanovese. In totale il Palermo vanta 17 marcatori diversi. Oltre al calciatore di proprietà del Verona sono andati in gol anche: Mauri, Langella ed i due nuovi acquisti Silipo e Floriano. Tra i calciatori rosanero che hanno almeno una presenza da titolare a non esser mai andati in gol ci sono solamente i difensori Accardi, Crivello e Vaccaro.