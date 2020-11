Palermo, la continuità è tutto: in quattro giorni i rosa cambiano volto e si riportano in zona play-off

“La continuità sarà un elemento fondamentale in questo campionato di Serie C, tanto più per chi deve risalire la classifica come il Palermo”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla gara vinta contro la formazione di mister Giuseppe Scienza. Una reazione d’orgoglio quella dei rosanero, che hanno deciso tutto nella prima frazione di gioco: apre Almici dagli undici metri, poi Marconi e infine Saraniti, tre gol d’oro che siglano la quarta vittoria stagionale isolando così lo stop interno contro la Turris. Ventinove anni dopo dall’ultimo scontro, il Palermo batte il Monopoli 3-0 consolidando la propria posizione in zona playoff. Ma per scalare la classifica bisognerà fare tesoro dei propri errori, perchè “la differenza sta nell’atteggiamento. E la partita di ieri conferma che il Palermo può vincere con tutti se gli viene concesso campo. Contro squadre che piazzano pullman davanti alla difesa, invece, soffre perché gli spazi si intasano e diventa più difficile proporre il calcio che piace a Boscaglia”.

Numeri alla mano, nelle ultime sette partite il Palermo “ha fatto 14 punti e viaggia quasi come il Bari secondo (un punto in più per i pugliesi) e più forte del Teramo terzo (13 punti nelle ultime 7)”. Dunque, se i rosanero riuscissero a ritrovare la continuità pre Turris, “ci sarebbero tutte le possibilità per risalire in classifica e puntare ad un posto al sole per i play-off. Tanto più se Boscaglia sarà bravo a sfruttare al meglio la rosa. Contro la Turris certe scelte iniziali non avevano convinto, ieri il tecnico ha cambiato qualcuno dei più spremuti e il Palermo ha trovato verve. Sarà un caso?”, conclude il noto quotidiano.