Palermo, la conferma di Castagnini: dal calciomercato alle richieste di Filippi

Renzo Castagnini è al centro del progetto tecnico del patron Dario Mirri

"Palermo, le grandi manovre di Castagnini".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sul direttore sportivo rosanero.

Renzo Castagnini si è guadagnato la fiducia del patron Dario Mirri che ha difeso pubblicamente il suo operato nel corso dell'ultima conferenza stampa tenuta dal presidente rosanero. L'ex diesse di Salernitana e Genoa viene definito dal Gds come il "pilastro" del nuovo progetto tecnico insieme a Giacomo Filippi. I due hanno già chiacchierato faccia a faccia circa intenzioni ed obiettivi da porsi per la next season ma sono previsti altri incontri per tracciare le strategie dell'imminente sessione estiva di calciomercato.

Le deleghe di spesa spetteranno comunque al presidente Mirri e all'amministratore delegato Rinaldo Sagramola. Castagnini, pertanto, godrà di una certa autonomia in sede di pianificazione della prossima rosa del Palermo, ma le decisioni finali passeranno da chi ha il conteggio del bilancio della società rosanero.

"Il primo compito di Castagnini sarà quello di individuare cinque o sei rinforzi da concordare con Filippi, che si è espresso con il presidente in merito alle caselle da riempire per rafforzare il Palermo", si legge sul noto quotidiano. Un difensore, un esterno mancino, un centrocampista e poi all in per il reparto più avanzato.

L'assetto tecnico-tattico del Palermo che verrà dipenderà, inevitabilmente, dalla cessione di Lorenzo Lucca. Il gigante originario di Moncalieri è stato uno degli uomini copertina della formazione del tecnico Filippi. Prototipo moderno del centravanti boa, il numero 17 rosanero, nel corso della stagione appena conclusa, ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica. E le sue straordinarie potenzialità in prospettiva non sono certamente passate inosservate, destando l’attenzione di numerose società di Serie A e B. Genoa, Sassuolo, Bologna: alcuni dei club che hanno mosso i primi passi per cercare di assicurarsi le prestazioni del forte e promettente attaccante.

In caso di cessione di Lucca, Castagnini dovrebbe regalare minimo tre pedine a Filippi per il reparto offensivo che verrebbe, dunque, totalmente rifondato.

Il compito del diesse rosanero non dovrà, però, limitarsi solamente ad una mera costruzione della squadra in vista della prossima stagione agonistica. Sarà necessaria la bravura e l'esperienza di Castagnini per tenere a bada un nervosismo che, spesso, è stato il padrone dello spogliatoio del Palermo nell'annata appena conclusasi. I vari episodi tra Kanoute ed Almici, passando da una stessa diatriba tra il ds e Pelagotti. Spiacevoli circostanze da evitare per concentrare tutte le energie sul bene del Palermo.