Palermo, la classifica fa paura: dodici partite in due mesi per tentare la risalita, la situazione

“La classifica fa paura, la risalita passa da una lunga maratona”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta sui prossimi impegni del Palermo, che salvo ulteriori imprevisti ha ben 4 gare da recuperare: Turris, Catanzaro, Potenza e Viterbese. Così continuando il calendario rischia di diventare un rebus, ma sarà importante per i rosanero non steccare tutti recuperi in programma per provare a risalire di qualche posizione in classifica. “Il calendario di novembre, che paradossalmente avrebbe permesso al Palermo di rifiatare dopo un ciclo terribile, si trasformerà senza dubbio in una maratona di partite”.

Sono 8 le gare in programma a cui si vanno aggiungere le quattro rinviate per cause di forza maggiore, per un totale di 12 giocare da giocare entro il 2020 e dunque, in meno di due mesi. Un calendario letteralmente e totalmente impazzito, ma alla ripresa bisognerà partire forte per accorciare il distacco; la vetta in questo momento è lontanissima. “Un tour de force da gestire con delle forze ritrovate, intanto, ma soprattutto con pochissimo tempo a disposizione, dato che si giocherà quasi sempre ogni tre giorni. Quando i rosanero torneranno in campo, non potranno permettersi passi falsi, proprio per evitare che le contendenti alla promozione vadano definitivamente in fuga”, conclude il noto quotidiano.