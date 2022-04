Palermo, la carica di Mirri: incoraggiamenti e strette di mano in vista di Bari

Il numero uno del club rosanero ha voluto caricare la squadra di Silvio Baldini in vista dell'importante trasferta di Bari, cruciale per ottenere un posizionamento favorevole ai playoff

"La carica del presidente. Alla vigilia della trasferta da cui dipende la posizione di partenza del Palermo nella griglia play off, Dario Mirri ieri ha voluto essere presente al campo di allenamento, ha seguito la seduta, poi ha stretto forte la mano di ciascun giocatore, con parole d'incoraggiamento". Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che mette sotto lente d'ingrandimento la presenza nell'allenamento di ieri del patron rosanero Dario Mirri, che non è mancato in occasione della rifinitura per caricare il Palermo in vista della delicata e complessa trasferta di Bari.

Segnale eloquente di fiducia alla formazione di Silvio Baldini, che dopo aver affrontato i galletti già promossi in Serie B dovranno mettere testa e gambe nel tortuoso cammino dei playoff. Nel frattempo proseguono le interlocuzioni del presidente con possibili nuovi acquirenti, in cerca di uno spiraglio per la cessione societaria che darebbe ampio respiro alla prossima stagione del club.

Chiuso il progetto triennale di investimento, con 15 milioni sborsati per queste ultime tre annate sportive, adesso Mirri è alla ricerca di nuove risorse economiche che, nel caso di mancata promozione, possano sostenere un altro anno di Serie C. È trasparente come un salto di categoria tramite playoff aumenterebbe l'appetibilità della società ad eventuali nuovi investitori, oltre a dare nuove risorse monetarie in Viale del Fante.

"Prima di accelerare dunque le trattative per una partnership con nuovi investitori, il Palermo di Mirri vuole provarle tutte sul campo anche se nessuno si nasconde la difficoltà dell'impresa. Ma la squadra ha compreso le motivazioni del presidente e cercherà di farle proprie nel bollente periodo dei playoff", chiude il quotidiano.