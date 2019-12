Palermo, la banda degli 1-0: sei successi col minimo scarto, il marchio di fabbrica dei rosanero. I numeri

“La banda degli 1-0 colpisce ancora. Il Palermo chiude il girone d’andata davanti a tutti grazie alle vittorie di misura, ben nove in tutto il campionato quelle raccolte finora“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando del cammino in Serie D del Palermo. I rosanero sono in vetta alla classifica del campionato con 40 punti all’attivo, frutto di tredici vittorie ed un pareggio in sedici giornate. Nove successi dei quali arrivati col minimo scarto, di cui sei per 1-0, risultato che sembra ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della formazione di Pergolizzi, soprattutto in trasferta.

Cinque punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia, che ha vinto le ultime due gare esattamente allo scadere per 2-1 e 1-0, guadagnati a piccoli passi, nel segno degli 1-0. Fin dalla prima giornata i rosanero hanno impresso il loro marchio: 1-0 a Marsala. L’esordio del Palermo di Hera Hora è stato, infatti, deciso d un gol lampo di Lucera. Un guizzo anche nella gara contro l’Fc Messina, col preciso sinistro di Ficarrotta.

Stesso discorso col Nola in trasferta (gol di Lancini) e Acr Messina in casa (gol di Felici). Poi gli ultimi due successi lontano dal Barbera contro Giugliano, con Felici ancora a segno, ed infine la vittoria ottenuta al “Mimmo Rende” contro il Castrovillari grazie al rigore trasformato da Ricciardo: “A queste sei vittorie, inoltre, se ne aggiungono altre tre con uno scarto mini-mo: il 3-2 casalingo col San Tommaso, il 2-1 esterno a Biancavilla e il 2-1 del «Barbera» in rimonta contro il Licata“, si legge.

Eccezioni alla ‘regola‘, invece, le vittorie contro Roccella (2-0), Marina di Ragusa (3-1), Cittanovese (4-1) e Corigliano Calabro (6-0): “Aspettando eventuali innesti, la squadra di Pergolizzi va avanti a colpi di 1-0. Nessuno in tutto il Girone I ne ha raccolti quanti i rosa: Savoia e Troina ne hanno ottenuti quattro, due in meno dei rosa, mentre Licata e Acr Messina si fermano a quota tre. La metà esatta di quanto fatto dal Palermo, che sta costruendo la propria scalata verso la Serie C sulle vittorie di misura“, conclude il quotidiano.