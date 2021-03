Palermo-Juve Stabia, le pagelle dei quotidiani: Luperini il migliore, Lucca che ingenuità!

Il Palermo cede alla Juve Stabia.

I rosanero dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete siglata da Gregorio Luperini vanno letteralmente nel pallone e subiscono il ritorno dei campani che surclassano la difesa di casa. Prestazione deludente della difesa che sembrava più che spaesata, attacco non pervenuto con Lucca che si prende anche il cartellino rosso per blasfemia. Si salva il solito Luperini che mette a segno una doppietta e sembra l’unico a non voler mollare mai, al contrario dei compagni di squadra che in questa occasione si sono dimostrati spenti.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Giacomo Filippi.

GAZZETTA DELLO SPORT

PALERMO: Pelagotti 5; Peretti 5,5, Palazzi 5, Accardi 5,5 (C.); Almici 5, Luperini 6, De Rose 5,5, Valente 5,5; Silipo 5,5, Floriano 5,5; Lucca 5. (Santana 6, Crivello 5,5, Somma 5, Rauti 6, Broh s.v.).

CORRIERE DELLO SPORT

PALERMO: Pelagotti 4,5; Peretti 5,5, Palazzi 4,5, Accardi 5 (C.); Almici 5,5, Luperini 6,5, De Rose 5, Valente 5,5; Silipo 5,5, Floriano 6; Lucca 5. (Santana 6, Crivello 6, Somma 5, Rauti 5,5, Broh s.v.).

GIORNALE DI SICILIA

PALERMO: Pelagotti 5; Peretti 6, Palazzi, 4,5 Accardi 5,5 (C.); Almici 5,5, Luperini 6,5, De Rose 5, Valente 5,5; Silipo 5,5, Floriano 6; Lucca 5. (Santana 6, Crivello 5,5, Somma 5, Rauti 6, Broh s.v.). All. Giacomo Filippi 5.