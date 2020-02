Palermo, inizio boom nel 2020: ruolino di marcia macchiato solo dal pari con il San Tommaso. I numeri

“Il cammino nel girone di ritorno non sarà la fotocopia della marcia trionfale tenuta durante la prima parte di campionato, però nessuno riesce a tenere il passo della squadra di Pergolizzi. In cinque partite nel nuovo anno, quattro vittorie e un pareggio, per un totale di tredici punti. Due in meno rispetto all’andata, ma la sostanza non cambia. Anzi, se un girone fa il Palermo condivideva la vetta con l’Acireale (che proprio alla quinta giornata si vide togliere i tre punti della vitto- ria con l’Acr Messina), stavolta i rosa viaggiano in solitaria, sia nella classifica complessiva che nel cammino avuto in questo girone di ritorno. Un ruolino di marcia quasi impeccabile, macchiato solamente dalla rete subita nei minuti finali della sfida in casa col San Tommaso, che ha pregiudicato l’enplein”.

Di fondamentale importanza, in chiave classifica, è stata proprio la vittoria di domenica scorsa nel derby contro l’FC Messina, che ha permesso al Palermo di continuare a tenere a debita distanza un Savoia che prosegue speditamente la caccia alla capolista del torneo, ma anche di potersi vantare di aver inflitto ai peloritani la prima sconfitta nel nuovo anno, staccandoli ulteriormente in graduatoria.Prima del fischio d’inizio dell’ultima giornata, infatti, le due squadre avevano raccolto gli stessi punti dall’avvio del girone di ritorno, ma lo scontro diretto ha ristabilito le gerarchie.