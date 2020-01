Palermo, infortunio Doda: oggi l’esito degli esami. Pergolizzi studia le alternative, i rosanero potrebbero tornare sul mercato

“Ultime ore di ansia per Doda, che nella serata di ieri si è sottoposto ad esami strumentali a Villa Sofia per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio e oggi conoscerà il responso definitivo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’infortunio subito da Masimiliano Doda nel corso della gara esterna di sabato scorso contro i campani del San Tommaso. Il terzino albanese ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro e nella giornata di ieri ha effettuato tutti i controlli del caso per capire se vi è un interessamento dei legamenti.

L’esito degli esami strumentali si saprà in giornata ed, in caso di stop per il terzino, il Palermo potrebbe riflettere sul da farsi. In organico, infatti, non vi è un naturale sostituto dell’albanese, se non Peretti, che però nasce come centrale. Contro il Roccella, tra l’altro, sarà assente anche l’altro terzino, Vaccaro, squalificato dal giudice sportivo.

Il referto sulle condizioni di Doda verrà diramato dal club rosanero, con la società di viale del Fante che valuta anche la possibilità di intervenire nuovamente sul mercato per inserire in rosa un altro difensore classe 2000, “dato che l’albanese è uno dei ‘titolarissimi’ di Pergolizzi e la sua assenza creerebbe un buco nel computo degli under“, conclude il quotidiano.