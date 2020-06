Palermo in Serie C, la gioia di Alessio Vassallo e Roberto Lipari: “Primo step superato”

Il Palermo è stato promosso in Serie C.

Il Consiglio Federale, andato in scena nella giornata di ieri in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Palermo torna, dunque, tra i professionisti dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento. Insieme alla compagine rosanero, promesse in Serie C anche Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.

Alle tante esultanze social di giocatori ed ex rosanero, si aggiungono anche i messaggi di stima e affetto di personaggi palermitani noti nel mondo dello spettacolo. Tra questi, l’attore Alessio Vassallo e il comico Roberto Lipari, che su ‘Facebook’ si sono complimentati con Santana e compagni per il risultato raggiunto: “Palermo in Serie C. La gioia di non aver dovuto assistere ad altre partite strazianti su campi strazianti. C-i rivediamo. Forza Palermo. Sempre”, ha scritto Vassallo.

“Caro Palermo buona Serie C! Ma onestamente quando ero lì in campo per presentare la squadra ad inizio stagione ed ho sentito il pubblico…beh il finale era già scritto! Primo step superato!”, ha poi proseguito Lipari.

Di seguito, i due post in questione.

“]