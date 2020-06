Palermo in Serie C, la festa non si placa: da Ricciardo a Sforzini, l’esultanza social dei rosanero

Il Palermo è ufficialmente in Serie C.

Il Consiglio Federale, andato in scena nella giornata di ieri in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus. I rosanero, dunque, possono festeggiare il primo successo della storia del nuovo club targato Hera Hora. Data la situazione dettata dall’emergenza Covid-19, che prevede ancora che vengano rispettate rigide norme di distanziamento sociale, non sarà possibile per la squadra celebrare la conquista insieme ai tifosi. I giocatori, tuttavia, hanno voluto onorare la promozione attraverso i social.

Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dalla squadra sui loro account Instagram.

MALAURY MARTIN