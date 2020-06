Palermo in Serie C, Accardi: “Promozione meritata. È un orgoglio, voglio urlare la mia gioia”

Andrea Accardi ed il suo primo successo tra le fila del nuovo Palermo.

Palermitano vero, che ha giurato amore eterno alla squadra della sua città. È questo il profilo del difensore classe ’95, unico rimasto tra i giocatori del vecchio club e che, oggi, festeggia il primo successo conquistato dalla nuova società, ripartita dalla Serie D dopo il fallimento. Il successo, a causa dell’emergenza Covid-19, è arrivato lontano dal campo e la squadra non potrà festeggiare insieme ai tifosi, ma la gioia è ugualmente immensa.

“Avremmo voluto conquistarla in campo e soprattutto davanti ai nostri tifosi, è ovvio. Ma nessuno può mettere in dubbio i nostri meriti, questa promozione deve essere un motivo d’orgoglio per TUTTI coloro hanno veramente il Palermo nel cuore, per questo oggi dopo tante sofferenze vissute negli ultimi anni in prima persona voglio finalmente urlare la mia gioia. Fiero di essere Palermitano“, ha scritto Accardi in un post pubblicato su Instagram.

