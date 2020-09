Palermo, in corsa tra le sei favorite: dal Bari al Catania, ecco tutte le avversarie dei rosanero

“Dovrà fare i conti con concorrenti agguerrite il Palermo di Roberto Boscaglia nel prossimo girone C del campionato di serie C”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i fari sul prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri, al termine del Consiglio Direttivo della Lega Pro, è stato determinato l’inserimento nei gironi della terza divisione italiana per Foggia e Bisceglie, le due squadre ripescate dopo le sentenze di qualche giorno fa per ciò che riguardava la giustizia sportiva. Inoltre, è stato anche deciso il giorno del sorteggio dei calendari, che proietteranno le squadre alla data di partenza della Serie C 2020/2021, ovvero il 27 di settembre. Sarà un girone infernale per i rosanero che “nel loro raggruppamento i rosanero dovranno fare i conti con il blasone di Avellino, Bari, Catania, Catanzaro e Foggia. Con il rango di formazioni abituate alla B come Trapani, Juve Stabia e Ternana. E con le squadre di categoria come Casertana, Monopoli, Paganese, Potenza, Teramo, Turris e Viterbese”.

Serie C, definiti i gironi: Foggia e Bisceglie sfidano il Palermo, domani i calendari in diretta tv. I dettagli

Pur tenendo conto di tutte le difficoltà e le insidie che un campionato come quello di Serie C nasconde, oltre che le possibili sorprese che potrebbero arrivare dai club come Bisceglie, Cavese, Vibonese e Virtus Francavilla, il Palermo, per blasone e ambizione, ha un posto di diritto in prima fila assieme ad Avellino, Bari, Catania, Catanzaro e Foggia. Chiaramente, l’obiettivo principale delle squadre pretendenti alla promozione in Serie B è quello di evitare la trappola dei playoff, “saranno in sei a giocarsi i primi posti con la promozione diretta che spetterà solamente alla prima classificata il 25 aprile”.

Intanto, nella giornata odierna si terrà il sorteggio dei calendari di Serie C, l’inizio della cerimonia, che si terrà nella sede della stessa Lega Pro, è stato fissato per le ore 17.00. Si riparte, dunque, dopo il lunghissimo stop a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione Coronavirus che ha portato alla sospensione della scorsa stagione regolare, conclusa comunque con playoff e playout.