Palermo, in città si è riacceso l’amore per i rosanero: media-spettatori da record in Serie D. Numeri e statistiche

“Qualunque decisione venga presa sulla stagione corrente, il «Barbera» rimarrà verosimilmente senza tifosi sugli spalti ancora per parecchie settimane. Una certezza non ancora ufficiale, ma che per il Palermo rappresenta comunque una grossa perdita”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’. D’altra parte, nonostante il deludente e inaspettato tonfo tra i dilettanti la città di Palermo, quest’anno, ha riscoperto l’amore per i rosanero: la stagione che si avvia a concludersi senza tornare in campo, a causa delle inevitabili ripercussioni dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus sull’intero mondo del calcio, ha segnato la rinascita della passione tra la tifoseria palermitana e la sua squadra. L’entusiasmo della rinascita è stato accompagnato dal ritorno in massa allo stadio.

“I 15.061 spettatori di media a partita rappresentano infatti un dato migliore rispetto non solo alle ultime due stagioni trascorse in Serie B, ma persino all’ultimo anno in cui i rosanero hanno giocato in Serie A, seppur in un’annata a dir poco agonizzante, conclusa con una retrocessione quasi annunciata. Le medie delle tre precedenti stagioni parlano da sole: 9.203 spettatori a partita lo scorso anno in Serie B, 9.029 l’anno prima sempre tra i cadetti (senza considerare i play-off) e 13.204 nell’ultimo campionato disputato in massima serie. Quest’anno, invece, i rosa hanno iniziato la stagione con la certezza di non poter avere meno di diecimila spettatori sugli spalti, grazie ai 10.446 abbonamenti sottoscritti all’avvio del campionato, ma soprattutto al «Barbera» non si sono mai radunate meno di quattordicimila persone per assistere alle gare degli uomini di Pergolizzi. Numeri che hanno ben poco a che vedere con la realtà dilettantistica, anche per altre società blasonate che sono passate dalla Serie D negli anni passati”.

Al “Renzo Barbera” presenze da record e numeri ineguagliabili, che permetteranno ai rosanero di chiudere la stagione con la diciottesima media spettatori in tutti i campionati italiani, dalla Serie A alla Terza Categoria. Neppure Bari e Parma, le altre nobili decadute, hanno saputo collezionare più calore del nuovo Palermo del duo Mirri-Di Piazza.

“Nessuno in B raccoglie più pubblico dei rosa, né tantomeno in C. In A, fanno peggio Sassuolo, Spal e Brescia, senza ovviamente tenere conto delle partite giocate a porte chiuse a causa della pandemia di Covid-19. Uno scenario, quello degli spalti vuoti, che sarà inevitabile nel caso di ripartenza dei campionati, a tutti i livelli della piramide calcistica. Per questa stagione, ma probabilmente anche nella prossima, qualora non dovessero esserci adeguate misure di sicurezza. Un danno in più per il Palermo, che mai negli ultimi anni ha potuto contare su una tale spinta da parte della propria gente. Un amore sbocciato nuovamente nel momento più difficile della storia rosanero, quello della rinascita dalle ceneri del fallimento e della ripartenza dalla Serie D. Una categoria che in viale del Fante sperano di abbandonare alla svelta, aspettando un verdetto definitivo da parte di Figc e Lega Nazionale Dilettanti nei prossimi giorni”, scrive il noto quotidiano.