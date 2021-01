Palermo, in Basilicata ennesima occasione sprecata: l’attacco stecca e i rosa non sanno più vincere

“È un Palermo senza… Potenza. L’attacco stecca, non si vince più”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. D’altra parte ieri pomeriggio, i rosanero, si sono resi protagonisti di una prestazione abulica ed impalbabile. Da minimo sindacale. Zero a zero, è infatti il risultato finale maturato ieri pomeriggio dalla squadra di Roberto Boscaglia allo Stadio “Alfredo Viviani”, nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno.

Il Palermo, dunque, rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Certo, “un punto in trasferta non è mai da disprezzare, l’autorevolezza con cui la squadra di Boscaglia ha tenuto il pallino della gara tra i piedi può consolare, come pure il fatto che Pelagotti non ha mai rischiato, ma è troppo poco al confronto del rimpianto per un’ennesima occasione persa”.

Quello emesso dal rettangolo verde è un verdetto perentorio e insindacabile, che ridimensiona ambizioni, spessore e caratura della compagine rosanero, attualmente al nono posto della classifica con 26 punti e tante, troppe, occasioni sprecate. Il peso dell’ennesimo passo falso, stavolta, si fa sentire, ed è ormai chiaro a tutti che così continuando “l’unico obiettivo possibile sarà difendere un posto nei play-off “, conclude il noto quotidiano.