Palermo, il tour dei campi sta per finire: il ‘Tenente Onorato’ diventerà la casa rosanero. I dettagli

“Il Palermo ‘itinerante’ resta in attesa di una fissa dimora ma il tour sta per finire. Nel giro di pochi giorni, salvo sorprese, i rosanero potranno allenarsi in pianta stabile al ‘Tenente Onorato’“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del nodo campo d’allenamento in cui lavora la squadra di Pergolizzi. I rosanero hanno svolto le ultime sedute a Boccadifalco ed a breve l’impianto di proprietà dell’Esercito diventerà la casa anche del nuovo Palermo. L’intesa tra l’ente militare e la società di viale del Fante c’è già da diverse settimane e l’ufficialità dell’accordo arriverà a breve.

Al momento manca solo l’ok dello Stato Maggiore Esercito Sport, quindi il documento che indichi il Palermo come unico soggetto autorizzato a prendere possesso della struttura. La squadra continua a lavorare a Boccadifalco in via informale con rinnovi verbali. Intesa che attualmente “prevede la presenza della squadra al ‘Tenente Onorato’ durante la settimana tranne (per ragioni legate al costo del personale) i giorni festivi o prefestivi. Motivo per cui sabato, alla vigilia della gara con il Roccella, la rifinitura è in programma al Barbera”, conclude il quotidiano.